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23 сентября, 10:11

Премьер-министр Ирака может посетить Москву в ближайшие несколько недель

В ближайшие несколько недель Москву может посетить премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

В дипломатическом ведомстве указали, что глава МИД Ирака Фуад Хусейн на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о завершении подготовки к визиту премьер-министра Мухаммеда ас-Судани в столицу России.

Президент МККК надеется до конца 2023 года посетить РФ и встретиться с Путиным

Президент МККК надеется до конца 2023 года посетить РФ и встретиться с Путиным

Ранее Лайф рассказывал, что 11–13 октября Москву посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он намерен принять участие в Российской энергетической неделе, а также встретиться с вице-премьером России Александром Новаком для обсуждения вопросов по теме энергетики.

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Getty Images / Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency

Илья Суриков
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