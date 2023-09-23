Премьер-министр Ирака может посетить Москву в ближайшие несколько недель

В ближайшие несколько недель Москву может посетить премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

В дипломатическом ведомстве указали, что глава МИД Ирака Фуад Хусейн на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о завершении подготовки к визиту премьер-министра Мухаммеда ас-Судани в столицу России.