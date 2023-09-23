Премьер-министр Ирака может посетить Москву в ближайшие несколько недель
В ближайшие несколько недель Москву может посетить премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
В дипломатическом ведомстве указали, что глава МИД Ирака Фуад Хусейн на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о завершении подготовки к визиту премьер-министра Мухаммеда ас-Судани в столицу России.
Ранее Лайф рассказывал, что 11–13 октября Москву посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он намерен принять участие в Российской энергетической неделе, а также встретиться с вице-премьером России Александром Новаком для обсуждения вопросов по теме энергетики.
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