США могут поставить Вьетнаму крупнейшую партию вооружений в истории

Власти США ведут переговоры о поставке Вьетнаму крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между странами, в том числе истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным агентства, соглашение о передаче Ханою вооружений может быть согласована в 2024 году. Как рассказал один из неназванных собеседников, данная сделка поможет укрепить отношения между Соединёнными Штатами и Вьетнамом, в то время как последняя страна сталкивается с напряжённостью в отношениях с Китаем из-за "спорного Южно-Китайского моря".