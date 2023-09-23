США могут поставить Вьетнаму крупнейшую партию вооружений в истории
Reuters: США могут передать Вьетнаму крупнейший пакет вооружений, включая F-16
Власти США ведут переговоры о поставке Вьетнаму крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между странами, в том числе истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.
По данным агентства, соглашение о передаче Ханою вооружений может быть согласована в 2024 году. Как рассказал один из неназванных собеседников, данная сделка поможет укрепить отношения между Соединёнными Штатами и Вьетнамом, в то время как последняя страна сталкивается с напряжённостью в отношениях с Китаем из-за "спорного Южно-Китайского моря".
К слову, президент США Джо Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября. Генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе переговоров с американским лидером договорился о расширении связей в сферах обороны и безопасности.