Экономист рассказал о положительном сигнале бюджета на новую трёхлетку

Заложенный дефицит бюджета России на последующие три года оказался ниже, чем ожидалось, и является позитивным сигналом для заёмщиков, так как показывает, что государство следует своим правилам. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Фиранчук в беседе с Ura.ru.

"Главное, что мы услышали, — это то, что сохраняется некоторый макроэкономический консерватизм. Дефицит бюджета, учитывая текущую ситуацию, не очень большой. Планируется порядка одного процента и даже меньше. Некоторые предсказывали более высокий. Это всегда хороший сигнал для рынка с точки зрения заимствований, потому что государство следует своим правилам и своему бюджету", — объяснил Фиранчук.

По словам эксперта, если в этом году дефицит бюджета удержится на уровне 2% ВВП (валовой внутренний продукт), то нет оснований думать, что в следующем году правительство не уложится в заявленный 1%. Специалист добавил, что в этом достаточно турбулентном году кабмин смог выровнять заложенные в бюджете цифры.