Трое пожарных пропали без вести при праздновании дня рождения на лодке в Коми

Трое пожарных пропали после ЧП на реке в Республике Коми. Как сообщает SHOT, они перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей.

Всё произошло вечером 22 сентября, когда компания из шести мужчин возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегде. По данным телеграм-канала, за рулём судна находился 31-летний именинник — старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса. Возле пирса у посёлка Жешарт лодка перевернулась, а из воды сумели выбраться только три человека. Остальных, включая именинника, сейчас разыскивают спасатели. По факту случившегося следователи проводят проверку.

"По данному факту следственными органами СКР по Республике Коми организована процессуальная проверка, в рамках которой выясняются причины и обстоятельства произошедшего", — сообщает пресс-служба регионального управления СК России.