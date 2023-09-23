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23 сентября, 10:26

Трое пожарных пропали без вести при праздновании дня рождения на лодке в Коми

SHOT: В Коми перевернулась лодка с шестью пожарными, трое пропали без вести

Трое пожарных пропали после ЧП на реке в Республике Коми. Как сообщает SHOT, они перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей.

Всё произошло вечером 22 сентября, когда компания из шести мужчин возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегде. По данным телеграм-канала, за рулём судна находился 31-летний именинник — старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса. Возле пирса у посёлка Жешарт лодка перевернулась, а из воды сумели выбраться только три человека. Остальных, включая именинника, сейчас разыскивают спасатели. По факту случившегося следователи проводят проверку.

"По данному факту следственными органами СКР по Республике Коми организована процессуальная проверка, в рамках которой выясняются причины и обстоятельства произошедшего", — сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

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Обложка ©

ТАСС / ГУ МЧС России по Амурской области

Наталья Исакова
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