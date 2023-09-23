ВСУ выводят подразделения в тыл из-за больших потерь на Южно-Донецком направлении

Украинские власти выводят подразделения морпехов и теробороны в тыловые районы из-за больших потерь, чтобы получилось восстановить боеспособность на Южно-Донецком направлении. А ведь там противник атаковал ВС РФ пять раз и потерпел поражение, сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности", — заявили в ведомстве.

За прошедшую неделю российские войска отразили пять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении. В результате противник потерял 950 военных убитыми и ранеными, 14 ББМ, 32 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны. Также уничтожено два склада с боеприпасами.