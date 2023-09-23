ВСУ выводят подразделения в тыл из-за больших потерь на Южно-Донецком направлении
Украинские власти выводят подразделения морпехов и теробороны в тыловые районы из-за больших потерь, чтобы получилось восстановить боеспособность на Южно-Донецком направлении. А ведь там противник атаковал ВС РФ пять раз и потерпел поражение, сообщила пресс-служба Минобороны России.
"В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности", — заявили в ведомстве.
За прошедшую неделю российские войска отразили пять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении. В результате противник потерял 950 военных убитыми и ранеными, 14 ББМ, 32 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны. Также уничтожено два склада с боеприпасами.
Ранее Минобороны сообщило, что истребители ВКС и средства ПВО сбили Су-24М, МиГ-29 и два Су-25 ВСУ. Кроме того, средствами ПВО в течение недели уничтожили и подавили 257 украинских дронов. А всего с начала СВО на Украине ликвидировано 477 самолётов, 249 вертолётов и 7067 беспилотных летательных аппаратов.
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