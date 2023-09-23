28 попыток атаковать российские войска обернулись для ВСУ огромными потерями

Почти полторы тысячи военных потеряли ВСУ при попытке атаковать на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"За прошедшую неделю на данном направлении в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что за семь дней было отражено 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад украинских войск в районах населённых пунктов Марьинка и Клещеевка, Авдеевка (Донецкая Народная республика).

Также на Донецком направлении российские военные уничтожили 16 танков и других боевых бронированных машин, 15 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО (реактивная система залпового огня) и 25 автомобилей. Помимо этого, на станциях погрузки уничтожено два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ и три склада с боеприпасами.