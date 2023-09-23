Медик перечислила основные ошибки при лечении повышенного артериального давления
Медик Хомицкая: При лечении артериальной гипертензии эффект не наступает быстро
При лечении артериальной гипертензии многие пациенты нередко допускают типичные ошибки. Например, пропускают приём лекарств или же перестают пить таблетки, если нет немедленного эффекта. Об этом рассказала медицинский директор компании "Сервье" в России Юнона Хомицкая.
"Бытует ошибочное мнение, что целевые цифры артериального давления должны достигаться сразу, чуть ли не в первые сутки начала приёма таблеток. Если этого не происходит, многие прерывают приём препаратов", — сказала она в беседе с "Российской газетой".
Она отметила, что оценивать эффективность антигипертензивной терапии нужно не раньше, чем через две недели постоянного приёма лекарств. А подбор терапии — это долгий и кропотливый процесс, требующий добавления и замены препаратов.
Другой ошибкой эксперт назвала вольное отношение пациентов к схеме лечения. Это пропуск приёма лекарств, нарушение дозировки и компонентов. Ещё одна оплошность при лечении — неправильное измерение артериального давления. Например, когда пациент делает это после физической активности, стресса, еды или курения.
Измерять давление нужно в состоянии покоя. Но при этом не стоит зацикливаться на постоянном измерении давления. Тогда тревога, наоборот, может привести к его повышению. Также ошибкой считается неправильная интерпретация цифр давления и стремление из-за этого начать терапию. Назначить её может только врач, подчеркнула эксперт.
Также Хомицкая рекомендовала самостоятельно не прекращать пить таблетки, если пациент почувствовал лёгкое недомогание в начале терапии. Ошибкой она также назвала приём препаратов только в те моменты, когда артериальное давление становится высоким.
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