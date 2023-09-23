Уровень поддержки британского премьера Сунака упал до минимума
Sky News: Поддержка Сунака упала до минимума на фоне экополитики кабмина
Уровень поддержки премьера Великобритании Риши Сунака снизился до минимума за 11 месяцев его пребывания на посту главы Правительства Соединённого Королевства. Результаты опроса, проведённого компанией YouGov 21–22 сентября среди двух тысяч человек, обнародовал телеканал Sky News.
Так, 67% британцев высказались отрицательно по отношению к Сунаку, а вот положительно к нему относятся лишь 23%. В августе эти показатели составляли 67% и 26% соответственно. А среди сторонников правящей Консервативной партии к Сунаку положительно относятся 48% британцев, а 47% — отрицательно.
Опрос проводился после того, как Сунак заявил, что намерен отложить сроки достижения некоторых из климатических целей, которые поставил экс-глава кабмина Британии Борис Джонсон в 2020 году. Нынешний премьер объяснил своё решение тем, что британцам сложно подстроиться под новые правила при неблагоприятной экономической обстановке в Соединённом Королевстве.
Ранее Риши Сунак пообещал установить слежку за Россией в Чёрном море. А ещё Лондон намерен указывать Москве на тревожные признаки готовящихся атак на гражданское судоходство или инфраструктуру и выявлять всех ответственных "для предотвращения фальшивых заявлений, направленных на снятие вины с России".
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