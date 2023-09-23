Уровень поддержки британского премьера Сунака упал до минимума

Уровень поддержки премьера Великобритании Риши Сунака снизился до минимума за 11 месяцев его пребывания на посту главы Правительства Соединённого Королевства. Результаты опроса, проведённого компанией YouGov 21–22 сентября среди двух тысяч человек, обнародовал телеканал Sky News.

Так, 67% британцев высказались отрицательно по отношению к Сунаку, а вот положительно к нему относятся лишь 23%. В августе эти показатели составляли 67% и 26% соответственно. А среди сторонников правящей Консервативной партии к Сунаку положительно относятся 48% британцев, а 47% — отрицательно.

Опрос проводился после того, как Сунак заявил, что намерен отложить сроки достижения некоторых из климатических целей, которые поставил экс-глава кабмина Британии Борис Джонсон в 2020 году. Нынешний премьер объяснил своё решение тем, что британцам сложно подстроиться под новые правила при неблагоприятной экономической обстановке в Соединённом Королевстве.