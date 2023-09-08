Премьер Британии Сунак пообещал установить слежку за Россией в Чёрном море

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон установит слежку за действиями России в Чёрном море. Об этом сообщается в документе, опубликованном его администрацией.

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Чёрном море", — отмечается в тексте.

Кроме того, Великобритания также намерена указывать РФ на тревожные признаки готовящихся атак на гражданское судоходство или инфраструктуру и выявлять всех ответственных "для предотвращения фальшивых заявлений, направленных на снятие вины с России".

В пример приводится ситуация с российским патрульным кораблём "Василий Быков", члены экипажа которого в августе этого года открыли предупредительный огонь, чтобы остановить сухогруз "Сукра Окан" и произвести досмотр. По мнению британской стороны, подобные случаи могут рассматриваться "как нарушение международного гуманитарного права".