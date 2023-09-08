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8 сентября, 08:27

Премьер Британии Сунак пообещал установить слежку за Россией в Чёрном море

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон установит слежку за действиями России в Чёрном море. Об этом сообщается в документе, опубликованном его администрацией.

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Чёрном море", — отмечается в тексте.

Кроме того, Великобритания также намерена указывать РФ на тревожные признаки готовящихся атак на гражданское судоходство или инфраструктуру и выявлять всех ответственных "для предотвращения фальшивых заявлений, направленных на снятие вины с России".

В пример приводится ситуация с российским патрульным кораблём "Василий Быков", члены экипажа которого в августе этого года открыли предупредительный огонь, чтобы остановить сухогруз "Сукра Окан" и произвести досмотр. По мнению британской стороны, подобные случаи могут рассматриваться "как нарушение международного гуманитарного права".

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Как уже рассказывал Лайф, 13 августа в Чёрном море российский патруль остановил сухогруз "Сукра Окан", который направлялся в украинский порт Измаил. Он не отвечал на требования остановиться, из-за чего с борта "Василия Быкова" пришлось поднять вертолёт Ка-29. В итоге российские военные провели досмотр судна и отпустили его. После этого в Турции предупредили Москву о риске роста напряжённости в Чёрном море, если военные снова решат досматривать гражданское судно.

Обложка ©

Getty Images / Leon Neal

Николь Вербер
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