Австрия выступила за сохранение диалога с Россией

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал сохранять диалог с Россией. Он отметил, что для этого есть соответствующие площадки, такие как ООН и ОБСЕ.

"Эти организации никогда не были клубами единомышленников. Диалог ведь было сложно вести ещё во времена холодной войны. Об этом нельзя забывать", — отметил Шалленберг в разговоре с Австрийским агентством печати.

Министр добавил, что участие Москвы необходимо для решения вопросов разоружения и климата. При этом он назвал действия России на Украине "неоимпериалистическими".