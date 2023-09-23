Австрия выступила за сохранение диалога с Россией
Глава МИД Австрии Шалленберг призвал поддерживать диалог с Россией
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал сохранять диалог с Россией. Он отметил, что для этого есть соответствующие площадки, такие как ООН и ОБСЕ.
"Эти организации никогда не были клубами единомышленников. Диалог ведь было сложно вести ещё во времена холодной войны. Об этом нельзя забывать", — отметил Шалленберг в разговоре с Австрийским агентством печати.
Министр добавил, что участие Москвы необходимо для решения вопросов разоружения и климата. При этом он назвал действия России на Украине "неоимпериалистическими".
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что у президента России Владимира Путина нет достойных собеседников на Западе. Бывший дипломат назвала это главной международной проблемой.
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