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23 сентября, 13:00

Австрия выступила за сохранение диалога с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал поддерживать диалог с Россией

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал сохранять диалог с Россией. Он отметил, что для этого есть соответствующие площадки, такие как ООН и ОБСЕ.

"Эти организации никогда не были клубами единомышленников. Диалог ведь было сложно вести ещё во времена холодной войны. Об этом нельзя забывать", отметил Шалленберг в разговоре с Австрийским агентством печати.

Министр добавил, что участие Москвы необходимо для решения вопросов разоружения и климата. При этом он назвал действия России на Украине "неоимпериалистическими".

Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России

Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что у президента России Владимира Путина нет достойных собеседников на Западе. Бывший дипломат назвала это главной международной проблемой.

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Дарья Нарыкова
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