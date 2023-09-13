"С кем ему говорить?": Кнайсль заявила, что у Путина нет достойных собеседников на Западе

У президента России Владимира Путина нет достойных собеседников среди западных представителей. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума.

"Сегодня главная международная проблема состоит в том, что у Путина нет собеседника на Западе, с которым у него были бы хорошие человеческие отношения. Такого, какими были Жак Ширак, Герхард Шредер, Ангела Меркель или Джордж Буш – младший. С кем ему говорить? Невозможно решать проблемы в одиночку", — приводит её слова kp.ru.

При этом политик подчеркнула, что на сегодняшний день Путин является настоящим гарантом стабильности. Она также рассказала, что до переезда в Петербург жила в Ливане, где общество достаточно американизировано, однако даже там многие жители признаются в большом уважении к президенту России. По словам Кнайсль, всё дело в том, что он — человек, который отвечает за свои решения.