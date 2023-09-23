Во Франции раскритиковали фон дер Ляйен за финансирование режима Зеленского
Политик Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за выделение Киеву транша в €1,5 млрд
Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении нового транша Украине является безумием. Об этом заявил глава партии "Патриоты" французский политик Флориан Филиппо, призвав прекратить поддержку Киева.
"Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция ради режима Зеленского! И так каждый месяц с января прошлого года! Полное разорение ради разжигания войны и коррупции!" — написал он в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, 22 сентября фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил Киеву новый транш в размере полутора миллиардов евро. По её словам, за 2023 год Евросоюз отправил Украине 13,5 миллиарда евро на поддержку больниц, школ и других служб.
Getty Images / Thierry Monasse