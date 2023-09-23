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23 сентября, 13:09

Во Франции раскритиковали фон дер Ляйен за финансирование режима Зеленского

Политик Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за выделение Киеву транша в €1,5 млрд

Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении нового транша Украине является безумием. Об этом заявил глава партии "Патриоты" французский политик Флориан Филиппо, призвав прекратить поддержку Киева.

"Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция ради режима Зеленского! И так каждый месяц с января прошлого года! Полное разорение ради разжигания войны и коррупции!" — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

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Напомним, 22 сентября фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил Киеву новый транш в размере полутора миллиардов евро. По её словам, за 2023 год Евросоюз отправил Украине 13,5 миллиарда евро на поддержку больниц, школ и других служб.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Светлана Оперук
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