В Норвегии полиция задержала россиянина при попытке незаконно пересечь границу
Задержанный в Норвегии Андрей Медведев. Обложка © YouTube / "DW на русском"*
В Норвегии полиция задержала гражданина РФ Андрея Медведева при попытке незаконно пересечь границу с Россией. Об этом пишет газета The Barents Observer.
Мужчина попытался пересечь границу спустя несколько часов после того, как заявил в беседе с газетой в Киркенесе о намерении вернуться в РФ. После этого 27-летний Медведев, видимо, добрался до населённого пункта Гренсе-Якобсэльв. В результате его поймали полицейские, теперь ему будут предъявлены обвинения в нарушении правил пересечения границы.
"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан. Задержание не было драматичным", — сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, в январе Андрей Медведев незаконно пересёк российско-норвежскую границу, после чего представился местным властям бойцом ЧВК "Вагнер" и попросил политического убежища. Позже его задержали за драку в баре в Осло, а в мае россиянин и вовсе изъявил желание вернуться на родину.