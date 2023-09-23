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23 сентября, 14:32

В Норвегии полиция задержала россиянина при попытке незаконно пересечь границу

<p>Задержанный в Норвегии Андрей Медведев. Обложка © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-hunWIU5pxI" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "DW на русском"*</a></p>

Задержанный в Норвегии Андрей Медведев. Обложка © YouTube / "DW на русском"*

В Норвегии полиция задержала гражданина РФ Андрея Медведева при попытке незаконно пересечь границу с Россией. Об этом пишет газета The Barents Observer.

Мужчина попытался пересечь границу спустя несколько часов после того, как заявил в беседе с газетой в Киркенесе о намерении вернуться в РФ. После этого 27-летний Медведев, видимо, добрался до населённого пункта Гренсе-Якобсэльв. В результате его поймали полицейские, теперь ему будут предъявлены обвинения в нарушении правил пересечения границы.

"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан. Задержание не было драматичным", — сообщили в правоохранительных органах.

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Напомним, в январе Андрей Медведев незаконно пересёк российско-норвежскую границу, после чего представился местным властям бойцом ЧВК "Вагнер" и попросил политического убежища. Позже его задержали за драку в баре в Осло, а в мае россиянин и вовсе изъявил желание вернуться на родину.

Светлана Оперук
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