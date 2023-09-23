В Норвегии полиция задержала россиянина при попытке незаконно пересечь границу

В Норвегии полиция задержала гражданина РФ Андрея Медведева при попытке незаконно пересечь границу с Россией. Об этом пишет газета The Barents Observer.

Мужчина попытался пересечь границу спустя несколько часов после того, как заявил в беседе с газетой в Киркенесе о намерении вернуться в РФ. После этого 27-летний Медведев, видимо, добрался до населённого пункта Гренсе-Якобсэльв. В результате его поймали полицейские, теперь ему будут предъявлены обвинения в нарушении правил пересечения границы.

"Мы можем подтвердить, что мужчина задержан. Задержание не было драматичным", — сообщили в правоохранительных органах.