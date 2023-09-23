Воссоединение новых регионов с Россией стало не только важным этапом в защите мирного населения, но и в разы усилило экономическую мощь нашей страны. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член экспертного клуба "Дигория" Александр Лунёв.

Как подчеркнул политолог, в течение многих десятилетий в составе Украины производственные мощности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были в оковах некомпетентного и, следовательно, неэффективного правительства Киева, что существенно затормозило развитие потенциала этих регионов.

"Промышленность Новороссии производила десятки процентов ВВП Украины. ДНР и ЛНР рассматривались киевским режимом как источник дотаций для поддержки западных регионов, экономика которых разрушалась коррумпированным истеблишментом. Угольная промышленность, которая добывала около 24 миллионов тонн угля в год, обеспечивала налогами, энергией и сырьём значительную часть нежизнеспособной украинской экономики", — сказал Лунёв.

Он добавил, что с точки зрения экономики западные регионы Украины, которые ранее были на иждивении Новороссии, уже повисли на шее европейцев. Да и это положение, убеждён собеседник Лайфа, не будет долговечным, учитывая недавнюю ссору Киева и Варшавы. Сейчас, по словам эксперта, западные элиты сосредоточены на судьбе зерновой сделки не из-за беспокойства по поводу возможного голода в странах Африки, прежде всего волнует собственное будущее, ведь раньше украинские поля обеспечивали существенную долю продовольственного сектора Европы. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина всегда славились как регионы с плодородными землями, которые позволяют выращивать различные зерновые культуры.

Лунёв не сомневается, что в составе России новые регионы смогут возродить свой потенциал, направить его на собственное развитие, а также внести вклад в будущее нашей большой страны.