Россиян предупредили о подорожании зарубежной сантехники
VitrA: В России европейская и китайская сантехника подорожает на 15% к 2024 году
В России к февралю 2024 года подорожает европейская и китайская сантехника на 10–15%. По данным турецкого производителя VitrA, рост цен произойдёт после того, как закончатся запасы материалов, купленных компаниями по старому курсу.
Как объяснил региональный директор компании VitrA Денис Гасс, подорожание случится из-за биржевых котировок на металлы, валютного курса и госпошлин. Ещё один фактор — логистические издержки. Дело в том, что продукция привозится в РФ через Китай и Турцию. Играет роль и рост себестоимости сырья в категориях "ванны" и "смесители".
Гасс считает, что в экономическом сегменте общая стоимость смесителей для ванны и раковины, ручного душа, унитазов, раковин, ванн и сифонов составит минимум 40 тысяч рублей. В среднем сегменте такой же набор обойдётся в 80 тысяч рублей. Цены для люкс-сегмента эксперт спрогнозировать затруднился.
"Конкурентным преимуществом в ценах обладают турецкие и российские производители. Лира практически не изменилась по отношению к рублю, продукция турецких компаний не подорожала. Отечественные производители менее зависимы от курса, поскольку изготавливают оборудование на территории страны и экономят на логистике", — пояснил Гасс в беседе с "Газетой.ru".
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ТАСС / Роман Пименов