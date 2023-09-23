Если НАТО с помощью разведывательных самолётов предоставляет Киеву информацию для нанесения ударов по российским объектам, то это можно рассматривать как акт агрессии против Москвы. Такое мнение выразил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

"Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолётов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и её союзников", — сказал он в эфире ютуб-канала Dialogue works.

Он считает, что НАТО играет в очень опасную игру. Чем ближе альянс к конфликту, тем сильнее возрастает вероятность его вовлечения в это противостояние. Уилкерсон указал, что Россия имеет право рассматривать любую воздушную технику военного блока в пределах конфликта на Украине как законную цель.