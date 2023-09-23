Названы три способа добиться повышения зарплаты

Сотрудники могут рассчитывать на рост зарплаты в трёх случаях. О каких ситуациях идёт речь, рассказала директор по персоналу СДЭК Елена Ельнова.

"В целом по России чаще всего изменение зарплаты происходит раз в год, крайне редко — два раза в год. Есть три веских повода попросить прибавки. Первый — смена должности, когда зарплата растёт вместе с позицией", — пояснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Вторая ситуация связана с карьерным ростом. Начальник должен оценить эффективность сотрудника и его профессиональные навыки. Тогда работник может рассчитывать на прибавку. Зарплату, возможно, повысят на 15–40% в зависимости от степени роста, пояснила эксперт.

Третий случай — прибавление обязанностей, появление нового проекта, который увеличивает нагрузку на работника. По словам директора по персоналу, компания сама может повысить зарплату из-за изменений на рынке труда. Однако такое редкость, уточнила Ельнова.

Также она посоветовала почаще изучать рынок труда, чтобы иметь правильное представление об уровне оплаты. Тогда будет проще аргументировать свою позицию боссу, почему вам нужно увеличить зарплату.