"Ничего не сделано": Киев обвинили в ужасающем состоянии украинских городов
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев не восстанавливает повреждённые города Украины
Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обрушился с критикой на правительство страны из-за того, что оно не восстанавливает разрушенные военными действиями дома, хотя деньги на эти цели Запад выделяет.
"Посмотрите, что происходит в городах. <…> Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь", — подчеркнул политик у себя на YouTube-канале.
Соскин допустил, что украинское правительство разворовало переданные Западом деньги.
Ранее Лайф писал, что сотрудники СБУ массово пытаются продать недвижимость, в которой жили до 2014 года в Луганске. Они понимают, вряд ли эти территории будут возвращены Украине, поэтому придумывают немыслимые схемы. От таких "продаж" больше всего страдают обычные люди, передающие деньги и взамен получающие сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka