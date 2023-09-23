"Ничего не сделано": Киев обвинили в ужасающем состоянии украинских городов

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обрушился с критикой на правительство страны из-за того, что оно не восстанавливает разрушенные военными действиями дома, хотя деньги на эти цели Запад выделяет.

"Посмотрите, что происходит в городах. <…> Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь", — подчеркнул политик у себя на YouTube-канале.

Соскин допустил, что украинское правительство разворовало переданные Западом деньги.