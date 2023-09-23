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23 сентября, 16:21

"Ничего не сделано": Киев обвинили в ужасающем состоянии украинских городов

Экс-советник Кучмы Соскин: Киев не восстанавливает повреждённые города Украины

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обрушился с критикой на правительство страны из-за того, что оно не восстанавливает разрушенные военными действиями дома, хотя деньги на эти цели Запад выделяет.

"Посмотрите, что происходит в городах. <…> Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь", — подчеркнул политик у себя на YouTube-канале.

Соскин допустил, что украинское правительство разворовало переданные Западом деньги.

В Киеве предупредили о надвигающейся катастрофе на крупные города Украины

В Киеве предупредили о надвигающейся катастрофе на крупные города Украины

Ранее Лайф писал, что сотрудники СБУ массово пытаются продать недвижимость, в которой жили до 2014 года в Луганске. Они понимают, вряд ли эти территории будут возвращены Украине, поэтому придумывают немыслимые схемы. От таких "продаж" больше всего страдают обычные люди, передающие деньги и взамен получающие сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Дарья Нарыкова
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