В Киеве предупредили о надвигающейся катастрофе на крупные города Украины
Экс-советник Кучмы Соскин: Целые города Украины могут остаться без света и воды
Крупные украинские города рискуют остаться без света и воды, если конфликт в Незалежной не завершится. Об этом заявил бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на ютуб-канале.
"Целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации... Все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь", — сказал он.
Соскин подчеркнул, что в опасности в том числе жители Днепропетровска, Николаева, Кривого Рога, Харькова, а особенно Киева и Львова. Эти города могут остаться без света и воды ввиду отсутствия Каховской ГЭС, в связи с чем мощности всех остальных станций снизятся. К тому же Киев утратил Запорожскую АЭС, заметил Соскин, добавив, что это также приведёт к негативным последствиям зимой.
Напомним, что украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с лета 2022 года. Какие сценарии подрыва атомной электростанции обсуждают на Западе, Лайф рассказывал здесь. А 9 марта 2023 года Украина полностью прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС.
Лайф также писал, что 6 июня 2023 года после обстрела ВСУ дамба Каховской ГЭС оказалась разрушена, в результате затопило 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. Трагедия унесла жизнь 57 человек. МЧС оценило ущерб от катастрофы в 1,2 миллиарда рублей. Ранее Сальдо констатировал, что из-за ЧП Каховского водохранилища фактически больше нет.
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