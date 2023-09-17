В Киеве предупредили о надвигающейся катастрофе на крупные города Украины

Крупные украинские города рискуют остаться без света и воды, если конфликт в Незалежной не завершится. Об этом заявил бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин на ютуб-канале.

"Целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации... Все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь", — сказал он.

Соскин подчеркнул, что в опасности в том числе жители Днепропетровска, Николаева, Кривого Рога, Харькова, а особенно Киева и Львова. Эти города могут остаться без света и воды ввиду отсутствия Каховской ГЭС, в связи с чем мощности всех остальных станций снизятся. К тому же Киев утратил Запорожскую АЭС, заметил Соскин, добавив, что это также приведёт к негативным последствиям зимой.