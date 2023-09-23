"Победе настал конец": В Германии призвали прекратить вооружать Киев
Экс-депутат ФРГ ван Акен призвал отказаться от военной помощи Украине
Поставка западного вооружения не помогает достичь Киеву существенных результатов на фронте, поэтому следует прекратить помощь и поспособствовать приближению мирных переговоров. Такое заявление сделал бывший депутат Бундестага ФРГ Ян ван Акен.
"Необходимо понять, что сегодняшней концепции о бесконечной поставке оружия и военной победе Украины настал конец. Да, это был план А, но мы должны от него отказаться", — сказал он в интервью телеканалу Phoenix.
Как подчеркнул экс-парламентарий, на Западе всё ещё продолжают думать о вооружении, однако необходимо сосредоточить все усилия на приближении переговоров.
К слову, Москва не раз заявляла, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако, как обращал внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с учётом нынешней позиции киевского режима предпосылок к мирному урегулированию конфликта на сегодняшний день пока нет. В Кремле неоднократно отмечали, что Украина не хочет мира, пока её используют в качестве инструмента в войне Запада с Россией.
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