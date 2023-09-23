"Победе настал конец": В Германии призвали прекратить вооружать Киев

Поставка западного вооружения не помогает достичь Киеву существенных результатов на фронте, поэтому следует прекратить помощь и поспособствовать приближению мирных переговоров. Такое заявление сделал бывший депутат Бундестага ФРГ Ян ван Акен.

"Необходимо понять, что сегодняшней концепции о бесконечной поставке оружия и военной победе Украины настал конец. Да, это был план А, но мы должны от него отказаться", — сказал он в интервью телеканалу Phoenix.

Как подчеркнул экс-парламентарий, на Западе всё ещё продолжают думать о вооружении, однако необходимо сосредоточить все усилия на приближении переговоров.