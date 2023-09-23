Лавров: Блинкен бездоказательно и с пафосом заявил об иранских дронах у России

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что нет смысла обсуждать вопрос о якобы использовании Россией в зоне СВО иранских дронов, так как никаких доказательств этому нет. Так министр прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей (и национальных, и международных), которые не имеют под собой никаких фактов. По крайней мере, факты никому не предъявлены. Про эти дроны иранцы комментировали многократно и просили: покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш", — отметил Лавров, добавив, что по этой причине не может комментировать подобные заявления.

По словам главы МИД РФ, "господин Блинкен много с энтузиазмом и пафосом объявляет о многих вещах".