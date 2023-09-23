Главой Донецкой Народной Республики избран Денис Пушилин

Денис Пушилин избран депутатами Народного совета ДНР главой Донецкой Народной Республики. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

На инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что впереди республику ждёт большая программа возрождения, а поставленные главой государства Владимиром Путиным задачи могут быть решены только большой единой командой.

Глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, председатель парламента республики Артём Жога. Фото © t.me / Пушилин Д.В.

"Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие. <…> Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!" — заявил Пушилин.