Заксобрание Запорожской области избрало губернатором Евгения Балицкого

Законодательное собрание Запорожской области избрало губернатором врио главы региона Евгения Балицкого. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие", — подчеркнул Балицкий.

Он вспомнил, как год назад жители региона со слезами счастья на глазах приняли решение войти в состав РФ на референдуме, вернуться на свою Родину. Сегодняшнее событие, признался Балицкий, лично для него — это промежуточный итог шагов, мужественных событий, открытых, честных на благо Запорожья и нашего народа.

По словам губернатора, особая роль в этом процессе принадлежит смелым, героическим людям — членам избиркомов, которые и год назад на референдуме, и в этом году в единый день голосования смело исполняли свой долг, невзирая на безопасность.