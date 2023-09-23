Заксобрание Запорожской области избрало губернатором Евгения Балицкого
Евгений Балицкий. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
Законодательное собрание Запорожской области избрало губернатором врио главы региона Евгения Балицкого. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие", — подчеркнул Балицкий.
Он вспомнил, как год назад жители региона со слезами счастья на глазах приняли решение войти в состав РФ на референдуме, вернуться на свою Родину. Сегодняшнее событие, признался Балицкий, лично для него — это промежуточный итог шагов, мужественных событий, открытых, честных на благо Запорожья и нашего народа.
По словам губернатора, особая роль в этом процессе принадлежит смелым, героическим людям — членам избиркомов, которые и год назад на референдуме, и в этом году в единый день голосования смело исполняли свой долг, невзирая на безопасность.
"Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют — за депутатов, за губернатора, за мэра, — не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово "ответственность" для меня является ключевым", — добавил Балицкий, поблагодарив за поддержку президента России Владимира Путина, первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, а также всех жителей Запорожской области.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.