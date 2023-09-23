Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время торжественной церемонии инаугурации. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на пост губернатора региона. Решение было принято единогласно.
На пост губернатора Херсонской области первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко представил трёх кандидатов по спецпоручению лидера страны Владимира Путина. В их число вошли также Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Сегодня прошла торжественная церемония вступления Сальдо в должность губернатора региона, политик также принёс присягу.
"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области верно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Херсонской области", — сказал он.
Кроме того, Кириенко поздравил с избранием всех депутатов Законодательного собрания Херсонской области. Он подчеркнул, что это первый состав регионального парламента после возвращения субъекта в состав РФ.
Сальдо с 2002 по 2012 год был мэром Херсона. Он три раза был переизбран на этот пост. В период с 2012 по 2014 год Сальдо занимал должность депутата Верховной рады Украины VII созыва. В феврале 2014-го он критиковал "евромайдан". После начала СВО в Незалежной и перехода Херсонской области в состав РФ на освобождённой территории была сформирована военно-гражданская администрация. ВГА в апреле 2022 года возглавил Сальдо, а в октябре Путин назначил его врио губернатора Херсонской области.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.