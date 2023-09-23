Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области

Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на пост губернатора региона. Решение было принято единогласно.

На пост губернатора Херсонской области первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко представил трёх кандидатов по спецпоручению лидера страны Владимира Путина. В их число вошли также Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Сегодня прошла торжественная церемония вступления Сальдо в должность губернатора региона, политик также принёс присягу.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области верно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области, уважать, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Херсонской области", — сказал он.

Кроме того, Кириенко поздравил с избранием всех депутатов Законодательного собрания Херсонской области. Он подчеркнул, что это первый состав регионального парламента после возвращения субъекта в состав РФ.