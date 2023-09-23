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23 сентября, 20:24

Стала известна причина загадочной смерти беременной жительницы Ирбита

Kp.ru: Беременная 36-летняя жительница Ирбита умерла от инсульта

Установлена предварительная причина загадочной смерти беременной женщины из Свердловской области. Как передаёт kp.ru со ссылкой на источники, 36-летняя жительница Ирбита умерла от инсульта.

"Приезжали судмедэксперты из Екатеринбурга. Предварительно — инсульт", — заявил собеседник издания.

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Напомним, труп женщины нашли 19 сентября в квартире, где беременная проживала с сыновьями семи и десяти лет и мужем. Также прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов не выявили телесных повреждений при внешнем осмотре.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Соловьёв
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