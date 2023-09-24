Российские спецназовцы уничтожили американский броневик MaxxPro у Вербового
РИА "Новости": Спецназ ВС РФ "Осман" поразил американский броневик MRAP MaxxPro
В районе населённого пункта Вербовое, расположенного в Запорожской области, бойцы армейского спецназа "Осман" поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости", опубликовавшие кадры уничтожения зарубежной техники.
Российские спецназовцы уничтожили американский броневик MaxxPro у Вербового. Видео © t.me / rian_ru
На предоставленных кадрах, которые, судя по всему, были сняты с помощью беспилотника, виден проезжающий по полевой дороге броневик. В какой-то момент в левый борт бронемашины попадает снаряд из переносного противотанкового ракетного комплекса. После подбития движущийся американский броневик загорелся, взорвался и спустя несколько метров остановился.
Ранее Лайф писал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский Су-25 в небе над Новопокровкой Запорожской области, а также перехватили 16 ракет РСЗО HIMARS и "Ураган".
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