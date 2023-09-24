Российские спецназовцы уничтожили американский броневик MaxxPro у Вербового

В районе населённого пункта Вербовое, расположенного в Запорожской области, бойцы армейского спецназа "Осман" поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости", опубликовавшие кадры уничтожения зарубежной техники.

На предоставленных кадрах, которые, судя по всему, были сняты с помощью беспилотника, виден проезжающий по полевой дороге броневик. В какой-то момент в левый борт бронемашины попадает снаряд из переносного противотанкового ракетного комплекса. После подбития движущийся американский броневик загорелся, взорвался и спустя несколько метров остановился.