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23 сентября, 21:58

Российские спецназовцы уничтожили американский броневик MaxxPro у Вербового

РИА "Новости": Спецназ ВС РФ "Осман" поразил американский броневик MRAP MaxxPro

В районе населённого пункта Вербовое, расположенного в Запорожской области, бойцы армейского спецназа "Осман" поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости", опубликовавшие кадры уничтожения зарубежной техники.

Российские спецназовцы уничтожили американский броневик MaxxPro у Вербового. Видео © t.me / rian_ru

На предоставленных кадрах, которые, судя по всему, были сняты с помощью беспилотника, виден проезжающий по полевой дороге броневик. В какой-то момент в левый борт бронемашины попадает снаряд из переносного противотанкового ракетного комплекса. После подбития движущийся американский броневик загорелся, взорвался и спустя несколько метров остановился.

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Ранее Лайф писал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский Су-25 в небе над Новопокровкой Запорожской области, а также перехватили 16 ракет РСЗО HIMARS и "Ураган".

Обложка ©

Flickr / David Stubbington

Андрей Соловьёв
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