Лавров отреагировал на заявление Саудовской Аравии о ядерном оружии

Россия восприняла заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как констатацию факта, однако никто в мире не хочет, чтобы появились новые ядерные страны. Об этом на брифинге по итогам Недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь идёт о словах наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который заявил, что королевство из соображений безопасности должно обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.

"Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств. И Исламская Республика Иран многократно подтверждала, что такого намерения у неё нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", — подчеркнул министр.