Лавров отреагировал на заявление Саудовской Аравии о ядерном оружии
Лавров: Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств
Россия восприняла заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как констатацию факта, однако никто в мире не хочет, чтобы появились новые ядерные страны. Об этом на брифинге по итогам Недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Речь идёт о словах наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который заявил, что королевство из соображений безопасности должно обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.
"Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств. И Исламская Республика Иран многократно подтверждала, что такого намерения у неё нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", — подчеркнул министр.
Ранее глава Польши Анджей Дуда рассказал о перспективах размещения ядерных бомб США на территории страны. На просьбу прокомментировать слова премьера Матеуша Моравецкого о желании обзавестись таким арсеналом в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии он заверил, что сейчас "ничто не предвещает" такого развития событий.
ТАСС / Mary Altaffer