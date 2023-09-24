Регион

Уведомления отключены

23 сентября, 22:18

Лавров отреагировал на заявление Саудовской Аравии о ядерном оружии

Лавров: Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств

Россия восприняла заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как констатацию факта, однако никто в мире не хочет, чтобы появились новые ядерные страны. Об этом на брифинге по итогам Недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь идёт о словах наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который заявил, что королевство из соображений безопасности должно обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.

"Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств. И Исламская Республика Иран многократно подтверждала, что такого намерения у неё нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", — подчеркнул министр.

"Пишите правду": Лавров поставил на место журналистку Reuters

"Пишите правду": Лавров поставил на место журналистку Reuters

Ранее глава Польши Анджей Дуда рассказал о перспективах размещения ядерных бомб США на территории страны. На просьбу прокомментировать слова премьера Матеуша Моравецкого о желании обзавестись таким арсеналом в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии он заверил, что сейчас "ничто не предвещает" такого развития событий.

Обложка ©

ТАСС / Mary Altaffer

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров