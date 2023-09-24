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24 сентября, 00:03

Кандидат в президенты США выступил против приёма Украины в НАТО

Кандидат в президенты США Десантис: Вашингтону не нужно присутствие Киева в НАТО

<p>Кандидат в президенты США Рон Десантис. Обложка © ТАСС / Bryon Houlgrave / AP</p>

Кандидат в президенты США Рон Десантис. Обложка © ТАСС / Bryon Houlgrave / AP

Вашингтону не нужно присутствие Украины в НАТО, так как это не отвечает интересам США. Об этом заявил кандидат в президенты Америки и губернатор Флориды Рон Десантис в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека.

"Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам. Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?" — приводит его слова агентство Bloomberg.

По его мнению, Вашингтону стоит прекратить предоставлять Украине "карт-бланш". Исключение стоит сделать лишь в одном случае: если Киев начнёт использовать возможности для завершения конфликта.

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Напомним, Киев стремится в НАТО, однако пока альянс даёт украинской стороне только "мощные сигналы поддержки" и не озвучивает никакой конкретики по членству. Недавно с громким заявлением об условиях вхождения Украины в НАТО выступил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен. По его словам, Киев может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Позже он отказался от своих слов.

Оксана Попова

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