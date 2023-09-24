Кандидат в президенты США выступил против приёма Украины в НАТО
Кандидат в президенты США Десантис: Вашингтону не нужно присутствие Киева в НАТО
Кандидат в президенты США Рон Десантис. Обложка © ТАСС / Bryon Houlgrave / AP
Вашингтону не нужно присутствие Украины в НАТО, так как это не отвечает интересам США. Об этом заявил кандидат в президенты Америки и губернатор Флориды Рон Десантис в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека.
"Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам. Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?" — приводит его слова агентство Bloomberg.
По его мнению, Вашингтону стоит прекратить предоставлять Украине "карт-бланш". Исключение стоит сделать лишь в одном случае: если Киев начнёт использовать возможности для завершения конфликта.
Напомним, Киев стремится в НАТО, однако пока альянс даёт украинской стороне только "мощные сигналы поддержки" и не озвучивает никакой конкретики по членству. Недавно с громким заявлением об условиях вхождения Украины в НАТО выступил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен. По его словам, Киев может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Позже он отказался от своих слов.