Азербайджанец Физиев проиграл поляку Гамроту в главном бою турнира UFC
На турнире UFC азербайджанец Физиев потерпел поражение от поляка Гамрота
Боец Рафаэль Физиев. Обложка © VK / UFC
Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев проиграл поляку Матеушу Гамроту в главном бою турнира UFC Vegas 79. Поединок в лёгкой весовой категории прошёл в ночь с 23 на 24 сентября в Лас-Вегасе.
Бой завершился во втором раунде из-за травмы ноги Физиева. Азербайджанец попытался ударить противника ногой по корпусу, однако оступился и повредил колено. Гамрот одержал победу техническим нокаутом.
Стоит отметить, что для азербайджанского бойца это уже второе поражение подряд. На счету Физиева теперь 12 побед и три поражения. У польского спортсмена в активе 23 победы и два поражения.
Ранее Лайф писал, что российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сегодня, 16 сентября, отправился в зону спецоперации на Украине. Причём 15 сентября Минеев нокаутировал бразильского бойца Рафаэла Карвалью во втором раунде в поединке по кикбоксингу.