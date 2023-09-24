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24 сентября, 02:36

Азербайджанец Физиев проиграл поляку Гамроту в главном бою турнира UFC

На турнире UFC азербайджанец Физиев потерпел поражение от поляка Гамрота

<p>Боец Рафаэль Физиев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ufc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Боец Рафаэль Физиев. Обложка © VK / UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев проиграл поляку Матеушу Гамроту в главном бою турнира UFC Vegas 79. Поединок в лёгкой весовой категории прошёл в ночь с 23 на 24 сентября в Лас-Вегасе.

Бой завершился во втором раунде из-за травмы ноги Физиева. Азербайджанец попытался ударить противника ногой по корпусу, однако оступился и повредил колено. Гамрот одержал победу техническим нокаутом.

Стоит отметить, что для азербайджанского бойца это уже второе поражение подряд. На счету Физиева теперь 12 побед и три поражения. У польского спортсмена в активе 23 победы и два поражения.

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Ранее Лайф писал, что российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сегодня, 16 сентября, отправился в зону спецоперации на Украине. Причём 15 сентября Минеев нокаутировал бразильского бойца Рафаэла Карвалью во втором раунде в поединке по кикбоксингу.

Андрей Соловьёв
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