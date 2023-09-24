Азербайджанец Физиев проиграл поляку Гамроту в главном бою турнира UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев проиграл поляку Матеушу Гамроту в главном бою турнира UFC Vegas 79. Поединок в лёгкой весовой категории прошёл в ночь с 23 на 24 сентября в Лас-Вегасе.

Бой завершился во втором раунде из-за травмы ноги Физиева. Азербайджанец попытался ударить противника ногой по корпусу, однако оступился и повредил колено. Гамрот одержал победу техническим нокаутом.

Стоит отметить, что для азербайджанского бойца это уже второе поражение подряд. На счету Физиева теперь 12 побед и три поражения. У польского спортсмена в активе 23 победы и два поражения.