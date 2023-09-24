Обвиняемый в убийстве жены-участковой на Урале шпионил за её сестрой

Сестра убитой 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой из посёлка Первомайское на Урале рассказала, что обвиняемый в совершении преступления, бывший муж сотрудницы Артур Русинов тайно за ней следил. Делал он это как до расправы, так и после.

"Он снимал меня в туалете своего дома и на работе. Первые записи датированы январём 2022 года, когда я с детьми приезжала к сестре в гости на праздники. Там у туалета общая стена с котельной, она не обшита. Снимал меня с другой стороны. Но не на скрытую камеру, а на телефон. Видно, как руки тряслись. Повезло, что дочку мою не успел снять", — призналась Элина Хадеева kp.ru.

По её словам, уже после убийства сестры он продолжил слежку. Причем шпионил он вместе со своей матерью: они прятались в соседнем дворе, снимали на видео окна дома и место работы.