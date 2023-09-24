Регион

Уведомления отключены

24 сентября, 03:56
11658

Обвиняемый в убийстве жены-участковой на Урале шпионил за её сестрой

Kp.ru: Обвиняемый в убийстве жены-участковой на Урале следил за её сестрой

<p>Убитая Эльвира Муфазалова и подозреваемый в преступлении, её бывший супруг Артур Русинов. Обложка © <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/27559.5/4827577" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Убитая Эльвира Муфазалова и подозреваемый в преступлении, её бывший супруг Артур Русинов. Обложка © kp.ru

Сестра убитой 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой из посёлка Первомайское на Урале рассказала, что обвиняемый в совершении преступления, бывший муж сотрудницы Артур Русинов тайно за ней следил. Делал он это как до расправы, так и после.

"Он снимал меня в туалете своего дома и на работе. Первые записи датированы январём 2022 года, когда я с детьми приезжала к сестре в гости на праздники. Там у туалета общая стена с котельной, она не обшита. Снимал меня с другой стороны. Но не на скрытую камеру, а на телефон. Видно, как руки тряслись. Повезло, что дочку мою не успел снять", — призналась Элина Хадеева kp.ru.

По её словам, уже после убийства сестры он продолжил слежку. Причем шпионил он вместе со своей матерью: они прятались в соседнем дворе, снимали на видео окна дома и место работы.

Русинова арестовали 14 сентября. Он обвиняется по статьям "Убийство", "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

Появились новые подробности кровавой расправы мужа над женой в Петербурге

Появились новые подробности кровавой расправы мужа над женой в Петербурге

Лайф рассказывал, что недавно правоохранители раскрыли убийство 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой из посёлка Первомайское в Свердловской области, тело которой со следами рубящих ударов на голове нашли утопленным в реке Бисерти в апреле 2022 года. По подозрению в убийстве задержан бывший муж сотрудницы Артур Русинов.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров