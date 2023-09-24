Во Владивостоке в Спортивной гавани стартовали праздничные мероприятия, посвящённые Дню тигра — главного символа Дальнего Востока. Этот экологический праздник отмечают в последнее воскресенье сентября уже в 24-й раз.

На набережной Спортивной гавани Владивостока начали праздновать День тигра. Фото © T.me / "КП — Дальний Восток"

К этому дню многие жители и гости Приморья основательно подготовились и пришли на праздник в невероятно ярких и красивых костюмах тигров. Остальных участников празднований "нарядили" уже на площадке мероприятия: им вручили мягкие тигриные ушки и лапки и украсили бесплатным аквагримом. Для хорошего настроения всех присутствующих угощают мороженым.

На набережной Спортивной гавани Владивостока начали праздновать День тигра. Фото © T.me / ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО

Для участников празднования подготовлена насыщенная программа. Все желающие смогут пройти "тигриный квест", поучаствовать в различных активностях, а также мастер-классах. Кроме того, вечером состоится награждение победителей конкурсов, после чего начнётся праздничный концерт.

На набережной Спортивной гавани Владивостока начали праздновать День тигра. Фото © T.me / "КП — Дальний Восток"

Организаторами праздничных мероприятий выступают Правительство Приморского края, администрация Владивостока, Русское географическое общество (РГО) и центр "Амурский тигр", созданный в июле 2013 года по инициативе главы государства Владимира Путина.