На набережной Спортивной гавани Владивостока начали праздновать День тигра
На набережной Спортивной гавани Владивостока начали праздновать День тигра. Фото © T.me / "КП — Дальний Восток"
Во Владивостоке в Спортивной гавани стартовали праздничные мероприятия, посвящённые Дню тигра — главного символа Дальнего Востока. Этот экологический праздник отмечают в последнее воскресенье сентября уже в 24-й раз.
На набережной Спортивной гавани Владивостока начали праздновать День тигра. Фото © T.me / "КП — Дальний Восток"
К этому дню многие жители и гости Приморья основательно подготовились и пришли на праздник в невероятно ярких и красивых костюмах тигров. Остальных участников празднований "нарядили" уже на площадке мероприятия: им вручили мягкие тигриные ушки и лапки и украсили бесплатным аквагримом. Для хорошего настроения всех присутствующих угощают мороженым.
На набережной Спортивной гавани Владивостока начали праздновать День тигра. Фото © T.me / ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО
Для участников празднования подготовлена насыщенная программа. Все желающие смогут пройти "тигриный квест", поучаствовать в различных активностях, а также мастер-классах. Кроме того, вечером состоится награждение победителей конкурсов, после чего начнётся праздничный концерт.
На набережной Спортивной гавани Владивостока начали праздновать День тигра. Фото © T.me / "КП — Дальний Восток"
Организаторами праздничных мероприятий выступают Правительство Приморского края, администрация Владивостока, Русское географическое общество (РГО) и центр "Амурский тигр", созданный в июле 2013 года по инициативе главы государства Владимира Путина.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём тигра и поблагодарил учёных, биологов, работников заповедников, волонтёров за помощь амурским тиграм в безопасном проживании в России.