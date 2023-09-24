Призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к крымчанам покинуть полуостров на время "деоккупации" является проявлением осенней депрессии, заявил в беседе с РИА "Новости" депутат Госдумы от республики генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он напомнил, что Киев готовится захватить Крым с 16 марта 2014 года — дня, когда ВСУ позорно, "как Мазепа из-под Полтавы", сбежали с полуострова. Однако ничего у Незалежной не получится.

"А Ирина Верещук ведёт себя как та курица, которая ещё даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесёт самое большое яйцо. Пусть верещит. Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте", — добавил парламентарий.

Ивлев отметил, что полуостров надёжно защищён, а крымчане вместе со всей Россией готовятся достойно отметить десятилетний юбилей референдума, по результатам которого они снова стали частью РФ.

Напомним, Ирина Верещук призвала "украинцев" покинуть Крым на время "деоккупации" и переехать на подконтрольные Киеву территории или в третьи страны.