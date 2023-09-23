В Киеве впервые высказались об отключении Маском Starlink над Крымом
Глава ГУР МО Украины Буданов: Маск на месяц отключал Starlink над Крымом
Американский миллиардер Илон Маск на месяц отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. По его словам, во время первого периода боевых действий сигнал над полуостровом и вовсе отсутствовал.
"Это правда, что он отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц", — сказал Буданов в интервью медиакомпании Drive.
При этом глава украинской разведки подчеркнул, что киевский режим широко использует услуги Маска, а без них, по его словам, "была бы катастрофа".
Ранее стало известно, что Илон Маск намеренно отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у Крыма, чем сорвал атаку на Черноморский флот РФ. Позже предприниматель заверил, что связь в районе полуострова была ограничена задолго до этих событий. По его словам, применение систем Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX. Результатом всего этого стало расследование, начатое Сенатским комитетом по ВС США.
ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN