В Киеве впервые высказались об отключении Маском Starlink над Крымом

Американский миллиардер Илон Маск на месяц отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. По его словам, во время первого периода боевых действий сигнал над полуостровом и вовсе отсутствовал.

"Это правда, что он отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц", — сказал Буданов в интервью медиакомпании Drive.