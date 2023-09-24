Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту. Об этом сообщила пресс-служба производителя космической техники. Запуск транслировался в соцсети Х (бывшая Twitter).

Предыдущая ракета была запущена SpaceX 2 сентября. Уточнялось, что компания с базы Космических сил США Вандерберг в штате Калифорния запустила 13 военных спутников с помощью ракеты Falcon 9. С их помощью можно будет обеспечить "глобальную военную связь".