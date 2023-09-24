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24 сентября, 06:46

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 22 спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 22 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту. Об этом сообщила пресс-служба производителя космической техники. Запуск транслировался в соцсети Х (бывшая Twitter).

Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Видео © Twitter / SpaceX

Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Фото © Twitter / SpaceX

Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Фото © Twitter / SpaceX

Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Фото © Twitter / SpaceX

Запуск ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Фото © Twitter / SpaceX

"Вывод 22 спутников Starlink подтверждён", — говорится в сообщении компании.

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Предыдущая ракета была запущена SpaceX 2 сентября. Уточнялось, что компания с базы Космических сил США Вандерберг в штате Калифорния запустила 13 военных спутников с помощью ракеты Falcon 9. С их помощью можно будет обеспечить "глобальную военную связь".

Обложка ©

Twitter / SpaceX

Николь Вербер
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