Четверо рыбаков пропали после опрокидывания лодки в Якутии, один погиб

В Якутии развернулась операция по поиску четырёх рыбаков, пропавших на реке Вилюй. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, их моторная лодка была обнаружена перевёрнутой в районе села Сунтар. О пропаже мужчин заявил их коллега.

"Для проведения поисковых работ задействованы 24 человека и 8 единиц техники: силы Центра ГИМС Сунтарского участка, Службы спасения республики, пожарные гарнизона, сотрудники МВД и местное население", — говорится в опубликованном сообщении.

Помимо лодки спасатели нашли выше по течению, примерно в четырёх километрах от населённого пункта, тело одного из рыбаков. Он лежал на берегу, рядом были обнаружены следы хождения. Поиски остальных пропавших продолжаются.