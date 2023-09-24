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24 сентября, 06:36

Четверо рыбаков пропали после опрокидывания лодки в Якутии, один погиб

В Якутии 24 человека ищут 4 рыбаков, пропавших на реке Вилюй

<p>Лодка пропавших рыбаков, найденная в Якутии. Обложка © <a href="https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5110410" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)</a></p>

Лодка пропавших рыбаков, найденная в Якутии. Обложка © ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

В Якутии развернулась операция по поиску четырёх рыбаков, пропавших на реке Вилюй. Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, их моторная лодка была обнаружена перевёрнутой в районе села Сунтар. О пропаже мужчин заявил их коллега.

"Для проведения поисковых работ задействованы 24 человека и 8 единиц техники: силы Центра ГИМС Сунтарского участка, Службы спасения республики, пожарные гарнизона, сотрудники МВД и местное население", — говорится в опубликованном сообщении.

Помимо лодки спасатели нашли выше по течению, примерно в четырёх километрах от населённого пункта, тело одного из рыбаков. Он лежал на берегу, рядом были обнаружены следы хождения. Поиски остальных пропавших продолжаются.

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А в Республике Коми разыскивают троих пожарных, пропавших после опрокидывания лодки. Шестеро мужчин отмечали день рождения товарища. В какой-то момент плавсредство перевернулось. Выбрались только трое.

Матвей Константинов
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  • Саха (Якутия), Республика

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