Володин призвал укреплять сотрудничество РФ и Монголии в самых разных форматах

России и Монголии нужно развивать сотрудничество в самых разных форматах — межрегиональном, приграничном и межпарламентском. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром в Улан-Баторе.

Депутат отметил, что страны уже на протяжении многих веков являются соседями, что уже их ко многому обязывает. Он напомнил, что речь о партнёрстве уже неоднократно велась в Москве, а теперь к обсуждению этого вопроса вернулись и в Монголии. При этом крайне важно, чтобы комиссия заложила в том числе новые отношения, которые будут базироваться на обязательствах и системной основе.

По мнению Володина, этот шаг позволит двум государствам выйти на новый уровень взаимодействия, где в рамках парламентского измерения можно будет обсуждать вопросы гармонизации законодательства, а через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решении вопросов во многих сферах, в том числе транспорта, экономики, финансов, энергетики.

"Мы соседи, огромная граница, нам надо использовать все форматы для развития сотрудничества. В данном случае мы с вами будем обсуждать возможности развития парламентского измерения", — подчеркнул Володин, добавив, что Россия придаёт большое значение развитию отношений с Монголией. Его слова приводит РИА "Новости".