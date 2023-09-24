ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2023, 07:33
14630

В украинских госпиталях забили тревогу из-за нехватки медикаментов

Politico: Украинским госпиталям в Запорожье не хватает лекарств

Украинским госпиталям в подконтрольной Киеву части Запорожья всё труднее справляться с потоком раненых из-за нехватки медикаментов, пишет Politico. Один из хирургов пожаловался изданию на неспособность властей справиться с проблемой.

"У нас сейчас очень много раненых, и они продолжают поступать. Поэтому нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно", сказал он.

Указывается, что госпиталям не хватает медикаментов и финансирования, в то время как пожертвования из-за рубежа сокращаются. Кроме того, далеко не всё необходимое добирается до врачей в полном объёме.

Однако главное, подчёркивает издание, то, что число раненых не сокращается, а ресурсы волонтёров не бесконечны.

Путин рассказал о массовых казнях дезертиров в ВСУ
Путин рассказал о массовых казнях дезертиров в ВСУ

Лайф рассказывал об украинском военнослужащем, потерявшем боевых товарищей и дезертировавшем после отказа в лечении. По словам Андрея, хирурги не смогли полностью удалить осколки, из-за чего его рука онемела, а врач потребовал с него взятку за справку о непригодности к службе. На данный момент он прячется во Львове.

BannerImage

Getty Images / Anadolu Agency / Wolfgang Schwan

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar