Украинским госпиталям в подконтрольной Киеву части Запорожья всё труднее справляться с потоком раненых из-за нехватки медикаментов, пишет Politico. Один из хирургов пожаловался изданию на неспособность властей справиться с проблемой.

"У нас сейчас очень много раненых, и они продолжают поступать. Поэтому нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно", — сказал он.

Указывается, что госпиталям не хватает медикаментов и финансирования, в то время как пожертвования из-за рубежа сокращаются. Кроме того, далеко не всё необходимое добирается до врачей в полном объёме.

Однако главное, подчёркивает издание, то, что число раненых не сокращается, а ресурсы волонтёров не бесконечны.