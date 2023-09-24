В украинских госпиталях забили тревогу из-за нехватки медикаментов
Politico: Украинским госпиталям в Запорожье не хватает лекарств
Украинским госпиталям в подконтрольной Киеву части Запорожья всё труднее справляться с потоком раненых из-за нехватки медикаментов, пишет Politico. Один из хирургов пожаловался изданию на неспособность властей справиться с проблемой.
"У нас сейчас очень много раненых, и они продолжают поступать. Поэтому нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно", — сказал он.
Указывается, что госпиталям не хватает медикаментов и финансирования, в то время как пожертвования из-за рубежа сокращаются. Кроме того, далеко не всё необходимое добирается до врачей в полном объёме.
Однако главное, подчёркивает издание, то, что число раненых не сокращается, а ресурсы волонтёров не бесконечны.
Лайф рассказывал об украинском военнослужащем, потерявшем боевых товарищей и дезертировавшем после отказа в лечении. По словам Андрея, хирурги не смогли полностью удалить осколки, из-за чего его рука онемела, а врач потребовал с него взятку за справку о непригодности к службе. На данный момент он прячется во Львове.
Getty Images / Anadolu Agency / Wolfgang Schwan