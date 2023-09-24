МВД поддержало идею ограничить стоянку такси в жилой зоне

В МВД одобрили идею ввести запрет для водителей такси парковаться в жилой зоне на длительное время. С копией ответа ведомства ознакомились в РИА "Новости".

"Инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти", — указано в документе начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.

С подобной инициативой ранее выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его словам, следует изменить правила дорожного движения в части парковки. Так, нужно запретить стоянку такси в жилом секторе более чем на 30 минут, считает депутат.