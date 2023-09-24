В Румынии произошёл взрыв в жилом доме, погибли двое

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в румынском Сибиу, сообщили в пресс-службе инспектората по чрезвычайным ситуациям города.

"В городе Сибиу произошёл взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома <...>. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", — рассказала пресс-секретарь Андрея Штефан.

Спасатели эвакуировали из здания 20 человек. Внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Подчёркивается, что ситуацию осложняет сильная задымлённость. Причины взрыва пока неизвестны.