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24 сентября, 08:35

В Румынии произошёл взрыв в жилом доме, погибли двое

<p>Дом в Румынии, где произошёл взрыв. Обложка © X (ранее Twitter) / <a href="https://twitter.com/europapress_ro" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Europa Press RO</a></p>

Дом в Румынии, где произошёл взрыв. Обложка © X (ранее Twitter) / Europa Press RO

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в румынском Сибиу, сообщили в пресс-службе инспектората по чрезвычайным ситуациям города.

"В городе Сибиу произошёл взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома <...>. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", — рассказала пресс-секретарь Андрея Штефан.

Спасатели эвакуировали из здания 20 человек. Внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Подчёркивается, что ситуацию осложняет сильная задымлённость. Причины взрыва пока неизвестны.

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Матвей Константинов
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