В Румынии произошёл взрыв в жилом доме, погибли двое
Дом в Румынии, где произошёл взрыв. Обложка © X (ранее Twitter) / Europa Press RO
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в румынском Сибиу, сообщили в пресс-службе инспектората по чрезвычайным ситуациям города.
"В городе Сибиу произошёл взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома <...>. Пожарным удалось проникнуть в квартиру, на данный момент обнаружены двое погибших", — рассказала пресс-секретарь Андрея Штефан.
Спасатели эвакуировали из здания 20 человек. Внутри квартиры продолжаются поисково-спасательные работы. Подчёркивается, что ситуацию осложняет сильная задымлённость. Причины взрыва пока неизвестны.
А в Назрани Республики Ингушетия произошёл взрыв газа в подвале мечети. Разрушений нет. О пострадавших не сообщалось.