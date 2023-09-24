Биолог предупредил об активности клещей тёплой осенью

Чтобы предупредить болезнь Лайма и клещевой энцефалит, необходимо сдать иксодового клеща на анализ не позднее суток после укуса. Об этом "Газете.ru" рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский.

Именно тёплой осенью у такого подвида клещей возникает новый пик активности. Недооценивать опасность нельзя, так как насекомое переносит возбудителей опасных болезней, в том числе энцефалита. Поэтому, по словам биолога, нужно защищать себя репеллентами и носить закрытую одежду во время прогулок по лесу или парку, а при укусе нужно отнести клеща в лабораторию не позднее суток.

"Если клещ ещё жив, его стоит отнести в лабораторию, чтобы проверить на носительство опасных инфекций. У мёртвого клеща их могут обнаружить в течение примерно суток после смерти", — пояснил Марьинский.

Он добавил, что если прошло больше времени, то человеку следует сдать анализ крови на предмет выявления инфекций. Но нужно помнить об инкубационном периоде, когда обнаружить болезнь ещё невозможно, предупредил биолог.