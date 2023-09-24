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24 сентября, 09:27

В ДНР ввели комендантский час

Пушилин ввёл комендантский час в ДНР по будням с 23:00 до 04:00

Комендантский час ввели на территории Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в указе, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Постановляю: установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы, с 23:00 до 04:00 часов", — говорится в тексте документа.

При этом ограничения не распространяются на сотрудников органов безопасности и некоторых служб. Также в это время будет ограничиваться движение частного и общественного транспорта, в том числе такси. Проезд будет разрешён только участникам движения, которые получили специальные разрешения.

Кроме того, оперативный штаб по реагированию на военные угрозы в республике получит полномочия для приостановления и сокращения запрета с учётом складывающейся обстановки. Контроль за соблюдением указа поручили МВД и УФСБ по ДНР.

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Кстати, вчера Денис Пушилин официально вступил в должность главы Донецкой Народной Республики. За его кандидатуру проголосовали депутаты Народного совета ДНР. Политик выразил признательность за поддержку президенту России Владимиру Путину и поблагодарил жителей за оказанное ему доверие. Он признался, что гордится быть частью этой команды, и выразил готовность служить своим землякам, Донбассу и всей России.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / EDUARD KORNIYENKO

Николь Вербер
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