В ДНР ввели комендантский час
Пушилин ввёл комендантский час в ДНР по будням с 23:00 до 04:00
Комендантский час ввели на территории Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в указе, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным.
"Постановляю: установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы, с 23:00 до 04:00 часов", — говорится в тексте документа.
При этом ограничения не распространяются на сотрудников органов безопасности и некоторых служб. Также в это время будет ограничиваться движение частного и общественного транспорта, в том числе такси. Проезд будет разрешён только участникам движения, которые получили специальные разрешения.
Кроме того, оперативный штаб по реагированию на военные угрозы в республике получит полномочия для приостановления и сокращения запрета с учётом складывающейся обстановки. Контроль за соблюдением указа поручили МВД и УФСБ по ДНР.
Кстати, вчера Денис Пушилин официально вступил в должность главы Донецкой Народной Республики. За его кандидатуру проголосовали депутаты Народного совета ДНР. Политик выразил признательность за поддержку президенту России Владимиру Путину и поблагодарил жителей за оказанное ему доверие. Он признался, что гордится быть частью этой команды, и выразил готовность служить своим землякам, Донбассу и всей России.
ТАСС / Ura.ru / EDUARD KORNIYENKO