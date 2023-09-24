В ДНР ввели комендантский час

Комендантский час ввели на территории Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в указе, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Постановляю: установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы, с 23:00 до 04:00 часов", — говорится в тексте документа.

При этом ограничения не распространяются на сотрудников органов безопасности и некоторых служб. Также в это время будет ограничиваться движение частного и общественного транспорта, в том числе такси. Проезд будет разрешён только участникам движения, которые получили специальные разрешения.

Кроме того, оперативный штаб по реагированию на военные угрозы в республике получит полномочия для приостановления и сокращения запрета с учётом складывающейся обстановки. Контроль за соблюдением указа поручили МВД и УФСБ по ДНР.