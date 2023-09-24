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24 сентября, 09:37

Porsche, Mercedes и десятки других авто заблокированы на подземной парковке в Москве

На десятки премиальных авто упали трубы на парковке ЖК "Хорошёвский" в Москве

На парковке московского ЖК "Хорошёвский" произошло обрушение труб. Под ними оказались погребены порядка десяти машин, среди которых Mercedes, Porsche и другие иномарки.

Обрушение труб на парковке ЖК "Хорошёвский". Видео © LIFE

Как стало известно Лайфу, в результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее автомобили пока что заблокированы упавшими трубами на паркинге — владельцы не могут к ним добраться. Предварительная причина обрушения — некачественный монтаж труб при строительстве.

Стаи крыс-"диверсантов" атакуют авто на подземной парковке в элитном ЖК в Москве

Стаи крыс-"диверсантов" атакуют авто на подземной парковке в элитном ЖК в Москве

А на подземной парковке ЖК "Весна на Балтийском" в районе Аэропорт в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате машины залило кипятком.

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
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