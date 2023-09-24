Porsche, Mercedes и десятки других авто заблокированы на подземной парковке в Москве

На парковке московского ЖК "Хорошёвский" произошло обрушение труб. Под ними оказались погребены порядка десяти машин, среди которых Mercedes, Porsche и другие иномарки.

Обрушение труб на парковке ЖК "Хорошёвский". Видео © LIFE

Как стало известно Лайфу, в результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее автомобили пока что заблокированы упавшими трубами на паркинге — владельцы не могут к ним добраться. Предварительная причина обрушения — некачественный монтаж труб при строительстве.