Снежная метель накрыла Горный Алтай, но регион вновь ждёт тепло
Первый снег выпал на Семинском перевале в Алтае
Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / Дмитрий Сысов
Зима напомнила о своём приближении жителям Горного Алтая. Первый снег выпал в сентябре на Семинском перевале, но синоптики предупреждают, что в регионе вновь ожидается плюсовая температура. В Сети появились кадры непогоды.
Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / Бийск 22 / "Чуйский тракт". Алтай. Путешествие
Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / "Чуйский тракт". Алтай. Путешествие
Запорошило дорогу, деревья, крыши и припаркованные автомобили. Однако местами снег уже начал превращаться в грязные лужи под колёсами автомобилей. В Горно-Алтайске уже завтра столбик термометра поднимется до +6, временами пройдут дожди.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные, 23–24 сентября, в столице будет до +25 °C, малооблачно и без осадков. В Санкт-Петербурге в субботу до +24 °C, небольшой дождь, а в воскресенье похолодает до +17 °C.