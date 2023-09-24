Снежная метель накрыла Горный Алтай, но регион вновь ждёт тепло

Зима напомнила о своём приближении жителям Горного Алтая. Первый снег выпал в сентябре на Семинском перевале, но синоптики предупреждают, что в регионе вновь ожидается плюсовая температура. В Сети появились кадры непогоды.

Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / "Чуйский тракт". Алтай. Путешествие

Запорошило дорогу, деревья, крыши и припаркованные автомобили. Однако местами снег уже начал превращаться в грязные лужи под колёсами автомобилей. В Горно-Алтайске уже завтра столбик термометра поднимется до +6, временами пройдут дожди.