Регион

Уведомления отключены

24 сентября, 10:35

Снежная метель накрыла Горный Алтай, но регион вновь ждёт тепло

Первый снег выпал на Семинском перевале в Алтае

<p>Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / <a href="https://vk.com/sysov2003?w=wall520271974_444" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Сысов</a></p>

Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / Дмитрий Сысов

Зима напомнила о своём приближении жителям Горного Алтая. Первый снег выпал в сентябре на Семинском перевале, но синоптики предупреждают, что в регионе вновь ожидается плюсовая температура. В Сети появились кадры непогоды.

Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / Бийск 22 / "Чуйский тракт". Алтай. Путешествие

Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / "Чуйский тракт". Алтай. Путешествие

Первый снег в Горном Алтае. Фото © VK / "Чуйский тракт". Алтай. Путешествие

Запорошило дорогу, деревья, крыши и припаркованные автомобили. Однако местами снег уже начал превращаться в грязные лужи под колёсами автомобилей. В Горно-Алтайске уже завтра столбик термометра поднимется до +6, временами пройдут дожди.

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1936 года

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1936 года

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные, 23–24 сентября, в столице будет до +25 °C, малооблачно и без осадков. В Санкт-Петербурге в субботу до +24 °C, небольшой дождь, а в воскресенье похолодает до +17 °C.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Алтай, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров