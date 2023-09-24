ВС РФ уничтожили до 110 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении
ВС России уничтожили до 110 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих", — рассказали там.
Украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20. Подчёркивается, что поражение вражеским силами было нанесено в районе Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики, а также Малиновки Запорожской области.
Ранее в Минобороны показывали, как российские Ка-52 и Ми-28 пресекают попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Экипажи винтокрылых машин выполняют пуски ракет по обнаруженным укреплённым опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений противника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ