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Опубликовано 24 сентября 2023, 10:48
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ВС РФ уничтожили до 110 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили до 110 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих", рассказали там.

Украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20. Подчёркивается, что поражение вражеским силами было нанесено в районе Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики, а также Малиновки Запорожской области.

Российская авиация разгромила склады ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российская авиация разгромила склады ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее в Минобороны показывали, как российские Ка-52 и Ми-28 пресекают попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Экипажи винтокрылых машин выполняют пуски ракет по обнаруженным укреплённым опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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