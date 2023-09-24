ВС РФ уничтожили до 110 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

Украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20. Подчёркивается, что поражение вражеским силами было нанесено в районе Урожайного и Старомайорского Донецкой Народной Республики, а также Малиновки Запорожской области.