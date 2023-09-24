Минобороны сообщило об успехах ВС РФ на Донецком направлении
ВС России улучшили тактическое положение у Весёлого
ВС России улучшили тактическое положение возле населённого пункта Весёлое на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Весёлое ДНР. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили своё тактическое положение", — говорится в сообщении.
Всего же за сутки на Донецком направлении были отражены четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Весёлое. При этом противник потерял более 300 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и американскую артиллерийскую систему М777.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские военные за это время уничтожили до 110 украинских военнослужащих, нанеся удар в районе Урожайного и Старомайорского ДНР, а также Малиновки Запорожской области. Помимо живой силы противник также лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей и двух орудий Д-20.
ТАСС / NEWS.ru / Никита Цицаги