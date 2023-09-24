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24 сентября, 11:06

Минобороны сообщило об успехах ВС РФ на Донецком направлении

ВС России улучшили тактическое положение у Весёлого

ВС России улучшили тактическое положение возле населённого пункта Весёлое на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Весёлое ДНР. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили своё тактическое положение", — говорится в сообщении.

Всего же за сутки на Донецком направлении были отражены четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Весёлое. При этом противник потерял более 300 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и американскую артиллерийскую систему М777.

Уничтожен круживший в районе Клещеевки вертолёт ВСУ

Уничтожен круживший в районе Клещеевки вертолёт ВСУ

Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские военные за это время уничтожили до 110 украинских военнослужащих, нанеся удар в районе Урожайного и Старомайорского ДНР, а также Малиновки Запорожской области. Помимо живой силы противник также лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей и двух орудий Д-20.

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ТАСС / NEWS.ru / Никита Цицаги

Николь Вербер
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