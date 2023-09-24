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Опубликовано 24 сентября 2023, 11:02
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Подразделения ВСУ в районе Работина несут серьёзные потери

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 35 бойцов, попав под огневое поражение у Работина

За минувшие сутки ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ у села Работино Запорожской области, потери противника составили до 35 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", сказано в заявлении военного ведомства.

В министерстве уточнили, что потери ВСУ в живой силе составляют до 35 военнослужащих, кроме того, были уничтожены БМП и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены САУ М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, САУ "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики. Кроме того, российскими системами ПВО были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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