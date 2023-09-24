Подразделения ВСУ в районе Работина несут серьёзные потери

За минувшие сутки ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ у села Работино Запорожской области, потери противника составили до 35 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — сказано в заявлении военного ведомства.

В министерстве уточнили, что потери ВСУ в живой силе составляют до 35 военнослужащих, кроме того, были уничтожены БМП и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены САУ М109 Paladin производства США, два орудия Д-30, САУ "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".