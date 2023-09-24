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Опубликовано 24 сентября 2023, 10:57
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В Минобороны раскрыли число уничтоженных с начала СВО самолётов, вертолётов и танков ВСУ

Минобороны: С начала СВО уничтожено 477 самолётов и 250 вертолётов ВСУ

ВС России уничтожили с начала специальной военной операции на Украине сотни и тысячи единиц разной техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Так, противник потерял 477 самолётов, 250 вертолётов, 7082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 104 танка и другие боевые бронированные машины.

Кроме того, российские военнослужащие лишили ВСУ 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6515 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13 397 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Кстати, один из вышеназванных вертолётов был уничтожен накануне в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики. Кроме того, ВС РФ сбили 15 украинских БПЛА на разных участках фронта.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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