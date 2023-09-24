В Минобороны раскрыли число уничтоженных с начала СВО самолётов, вертолётов и танков ВСУ

ВС России уничтожили с начала специальной военной операции на Украине сотни и тысячи единиц разной техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Так, противник потерял 477 самолётов, 250 вертолётов, 7082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 104 танка и другие боевые бронированные машины.

Кроме того, российские военнослужащие лишили ВСУ 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6515 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13 397 единиц специальной военной автомобильной техники.