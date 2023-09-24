Украинский дрон сбросил бомбу на автомобиль под Белгородом, ранен водитель

"Есть один пострадавший — водитель КамАЗа, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с лёгкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение", — уточнил он в телеграм-канале.