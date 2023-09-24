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Регион
Опубликовано 24 сентября 2023, 11:44
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Украинский дрон сбросил бомбу на автомобиль под Белгородом, ранен водитель

Белгородский губернатор Гладков: Дрон ВСУ подорвал КамАЗ в посёлке Новый

Украинский беспилотник атаковал посёлок Новый Волоконовского района Белгородской области, сброшенная бомба попала по проезжающему автомобилю, пострадал водитель. Об этом пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть один пострадавший — водитель КамАЗа, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с лёгкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение", — уточнил он в телеграм-канале.

Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Накануне город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу с территории Украины. Пострадавших в результате атаки нет, повреждено здание промышленного предприятия. Удар по городу, предварительно, был нанесён из РСЗО "Град".

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Getty Images / Anadolu Agency / Wolfgang Schwan

Татьяна Миссуми
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