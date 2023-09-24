Украинский дрон сбросил бомбу на автомобиль под Белгородом, ранен водитель
Белгородский губернатор Гладков: Дрон ВСУ подорвал КамАЗ в посёлке Новый
Украинский беспилотник атаковал посёлок Новый Волоконовского района Белгородской области, сброшенная бомба попала по проезжающему автомобилю, пострадал водитель. Об этом пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Есть один пострадавший — водитель КамАЗа, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с лёгкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение", — уточнил он в телеграм-канале.
Накануне город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу с территории Украины. Пострадавших в результате атаки нет, повреждено здание промышленного предприятия. Удар по городу, предварительно, был нанесён из РСЗО "Град".
Getty Images / Anadolu Agency / Wolfgang Schwan