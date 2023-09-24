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24 сентября, 12:11

Русские немцы массово переселяются в Крым из Германии

Депутат Гемпель: Семьи русских немцев возвращаются жить в Крым из Германии

Семьи русских немцев массово стали переезжать в Крым из Германии для постоянного проживания. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава Комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Таковых уже насчитывается свыше 200. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку", сообщил парламентарий.

По его словам, в республике созданы все условия для того, чтобы семьи, когда-то уехавшие жить в другие страны, возвращались для постоянного проживания.

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А ранее эксперты специальной рабочей группы выявили, что при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР Президиум Верховного Совета СССР сослался на несуществующий документ. Среди архивных файлов не оказалось совместного представления президиумов верховных советов двух республик, имелись только отдельные постановления.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юрий Лысенко
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