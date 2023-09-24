Русские немцы массово переселяются в Крым из Германии
Депутат Гемпель: Семьи русских немцев возвращаются жить в Крым из Германии
Семьи русских немцев массово стали переезжать в Крым из Германии для постоянного проживания. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава Комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Таковых уже насчитывается свыше 200. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку", — сообщил парламентарий.
По его словам, в республике созданы все условия для того, чтобы семьи, когда-то уехавшие жить в другие страны, возвращались для постоянного проживания.
А ранее эксперты специальной рабочей группы выявили, что при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР Президиум Верховного Совета СССР сослался на несуществующий документ. Среди архивных файлов не оказалось совместного представления президиумов верховных советов двух республик, имелись только отдельные постановления.
ТАСС / Сергей Мальгавко