Русские немцы массово переселяются в Крым из Германии

Семьи русских немцев массово стали переезжать в Крым из Германии для постоянного проживания. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава Комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Таковых уже насчитывается свыше 200. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку", — сообщил парламентарий.

По его словам, в республике созданы все условия для того, чтобы семьи, когда-то уехавшие жить в другие страны, возвращались для постоянного проживания.