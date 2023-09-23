Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав Украинской ССР
Трофимов: В указе о передаче Крыма УССР сослались на несуществующий документ
Эксперты специальной рабочей группы выявили, что при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР Президиум Верховного Совета СССР сослался на несуществующий документ. Об этом заявил глава комитета по законодательству парламента полуострова Сергей Трофимов.
"В своём указе Президиум Верховного Совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало", — сказал сопредседатель рабочей группы в беседе с РИА "Новости".
По словам Трофимова, эксперты не нашли среди архивных документов совместного представления президиумов верховных советов двух республик. Были только отдельные постановления. Так, власти СССР не принимали решения о передаче Крыма, не одобряли установления новых границ республик, а только утвердили указ своего президиума, сославшегося на несуществующий акт и решения, принятые вне компетенции председательств стран. В результате была нарушена юридическая основа конституций СССР, РСФСР и УССР, а также не соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав жителей Крыма.
"Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР", — добавил депутат.
Напомним, в апреле с предложением отменить решение 1954 года о передаче Крыма УССР выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов. Данную тему поддержали юристы. Так, по мнению специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, в вопросе принадлежности Крыма необходимо поставить точку, а признание решения о его передаче Украинской ССР в 1954 году нелегитимным станет логическим завершением этой миссии. Позднее Константинов сообщил, что созданная в этих целях рабочая группа не нашла ни одного основания для передачи Крыма УССР. А вот в Кремле комментировать данную инициативу не стали.
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