Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав Украинской ССР

Эксперты специальной рабочей группы выявили, что при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР Президиум Верховного Совета СССР сослался на несуществующий документ. Об этом заявил глава комитета по законодательству парламента полуострова Сергей Трофимов.

"В своём указе Президиум Верховного Совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало", — сказал сопредседатель рабочей группы в беседе с РИА "Новости".

По словам Трофимова, эксперты не нашли среди архивных документов совместного представления президиумов верховных советов двух республик. Были только отдельные постановления. Так, власти СССР не принимали решения о передаче Крыма, не одобряли установления новых границ республик, а только утвердили указ своего президиума, сославшегося на несуществующий акт и решения, принятые вне компетенции председательств стран. В результате была нарушена юридическая основа конституций СССР, РСФСР и УССР, а также не соблюдены административно-хозяйственные процедуры и не прописаны гарантии прав жителей Крыма.